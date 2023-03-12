بحث جديد لإنتاج دواء خاص باضطراب مؤلم يصيب النساء.. فيديو

الأحد 12/مارس/2023 - 06:00 ص

أطلق العلماء تجربة سريرية لتقييم علاج جديد محتمل للانتباذ البطاني الرحمي، هي الأولى منذ أربعة عقود.

ويخطط باحثون من جامعات إدنبرة وأبردين وبرمنغهام لمعرفة ما إذا كان عقار ثنائي كلورو أسيتات يمكن أن يساعد في إدارة الألم بين المصابين بهذه الحالة.

وإذا نجح الدواء، يمكن أن يكون أول علاج غير هرموني وغير جراحي على الإطلاق لانتباذ بطانة الرحم، وأول علاج جديد منذ 40 عاما.

وستتم دعوة نحو 100 امرأة مصابة بهذه الحالة للانضمام إلى التجربة.

#Endometriosis sufferers have welcomed a new trial to test the first potential new drug for the condition in 40 years.

If successful، it could be the first non-hormonal، non-surgical treament. 1/2#EndometriosisAwarenessMonth #InternationalWomensDay pic.twitter.com/C7lJl4O3Af — Louise Hosie (@STVLouise) March 8، 2023

ويعرف انتباذ بطانة الرحم بأنه اضطراب مؤلم يصيب الجهاز التناسلي لدى الأنثى، حيث تنمو أنسجة تشبه بطانة الرحم في أماكن أخرى، غير بطانة الرحم، مثل المبايض وقناتي فالوب، وهي حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن تسبب ألما شديدا وانزعاجا.

والنسيج، المعروف باسم آفات بطانة الرحم، يعمل كأنسجة بطانة الرحم، يثخن ويتحلل وينزف مع كل دورة شهرية ما يؤدي إلى التهاب وألم وتشكيل نسيج ندبي.

وسيبدأ البحث الجديد، الذي تم تمويله من قبل Wellbeing of Women والحكومة الاسكتلندية، في الخريف المقبل.

وسيُعطى نصف النساء المسجلات في التجربة ثنائي كلورو أسيتات، وهو دواء استخدم سابقا لعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي النادرة لدى الأطفال، بينما سيُعطى النصف الآخر دواء وهميا.

ووجد عمل سابق أن الخلايا من جدار حوض النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي تنتج كميات أكبر من اللاكتات، وهي مادة كيميائية يولدها الجسم لتوفير الطاقة عند نقص الأكسجين.

ويُعتقد أن هذا يخلق بيئة تدعم تطور ونمو الانتباذ البطاني الرحمي.

كما توصل الباحثون سابقا إلى أنه عندما عولجت خلايا الانتباذ البطاني الرحمي بثنائي كلورو أسيتات، انخفض إنتاج اللاكتات إلى المستويات الطبيعية وانخفض حجم آفات الانتباذ البطاني الرحمي.