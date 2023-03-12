شاهد.. ظهور جسم غريب بسماء مدينة طرطوس في سوريا (فيديو)

الأحد 12/مارس/2023 - 02:31 ص

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ولقطات فيديو لجسم مجهول الهوية، يضيء في سماء محافظة طرطوس السورية، وذكر آخرون أنه تمت مشاهدته في سماء مدينة اللاذقية أيضا.

وأظهرت اللقطات جسما متوهجا يميل لونه إلى الأحمر المتلهب في سماء طرطوس الساحلية، ما أثار الهلع عند الكثيرين والبعض نزل إلى الشوارع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وذكر حساب "الفلكية العربية السورية" في "فيسبوك"، أن مصدر الضوء هو شعلة مصانع أو شعلة باخرة انعكست على ذرات الماء المتبلورة في الغيوم وشكلت هذا الجسم.

وكتبت الصفحة أنها في النهاية ظاهرة طبيعية سببها الأعمال البشرية تحدث في سماء العديد من الدول.

وفي الوقت الذي استغرب فيه السكان هذه الظاهرة، انتهز آخرون الفرصة للتندر حول "الصحون الفضائية" أو أنها "قربت تنحل" في إشارة إلى الأزمة السورية، بينما علّق آخرون باقتراب "نهاية العالم" أو بانفجار بركان ما في مدينة طرطوس.