اليوم.. "طب السويس" تنظم أول مؤتمر لجراحة العيون

الأحد 12/مارس/2023 - 07:13 ص

تنظم كلية الطب بجامعة السويس، اليوم الأحد، أول مؤتمر لطب وجراحة العيون، برعاية الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس وإشراف الدكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب.

يأتى المؤتمر فى إطار الأحتفال باليوم العلمى الاول لقسم طب وجراحة العيون بحضور كبار المتخصصين فى مجال طب العيون حيث سيتم استضافة البروفيسور الأمريكى يوسف خليفة بروفيسور ورئيس قسم العيون بجامعة ايمورى بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتور إيهاب غنيم رئيس القسم بكلية الطب بجامعة بورسعيد، بمشاركة نخبة من أساتذة العيون من جامعة قناة السويس برعاية وتنظيم الدكتور محمد عبد الحميد استاذ قسم الرمد بجامعة السويس.