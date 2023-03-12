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الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها".. اليوم| "وعي" تناقش مخاطر الزواج المبكر

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تنظم جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي ندرة " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" للتوعية بمخاطر الزواج المبكر اليوم الأحد 12 مارس بجامعة الاقصر وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حمدي محمد حسن رئيس جامعة الاقصر.. 

تأتي الندوة في إطار تنفيذ مبادرة وعي للتنمية المجتمعية التي أطلقتها وزارة التضامن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. بهدف تدعيم دور المؤسسات المدنية للقيام بدورها المجتمعي.

وتحت رعاية وزيرة التضامن بيقين قباج ورعاية وحضور ا. د حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر 

يحاضر في الندوة الفنان طارق الدسوقى  والدكتور علاء ابراهيم رئيس المنتدي الاستراتيجي للسلام والتنمية ود. خالد عبد الفتاح أستاذ علم الاجتماع  بجامعة حلوان ووالكاتبة الصحفية سامية ابوالنصر مدير تحرير جريدة الأهرام والأمين العام للمنتدى الإستراتيجي.. ويدير الجلسات الإعلامية هالة سالم مدير برامج المرأة في الإذاعة المصرية

وعي مخاطر الزواج المبكر