اليوم.. «البحوث الإسلامية» يعقد حفلًا لتكريم الفائزين بمسابقة «تراث الإمام الماتريدي»

الأحد 12/مارس/2023 - 01:10 ص

يعقد اليوم الأحد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حفلًا لتكريم الفائزين في المسابقة البحثية التي عقدها المجمع لباحثي مؤسسة الأزهر الشريف، والتي عُقدت بعنوان: «تراث الإمام الماتريدي»، وذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وبالتعاون مع جمهورية أوزباكستان.

يُعقد حفل التكريم بحضور د. جاسور نجم الدينوف - مسؤول بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، د. جمال الدين كريموف مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، د. عبد اللطيف الله قولوف مدير القسم بمركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، د. أكبر كازاكباييف رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، د. براءة أمونوف رئيس القسم بمركز الإمام البخاري الدولي للبحوث، بالإضافة إلى علماء الأزهر الشريف من قطاعاته المختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام الماتريدي وتراثه العلمي وتابعيه بصورة أعمق، بالإضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمي، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التي لا تزال محفوظة في خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة في أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التي تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامي الحنيف، ووضع مفاهيم صحيحة وتصورات واضحة لدى المجتمع العالمي تجاه تاريخ مدرسة الإمام الماتريدي والقيم الإنسانية العامة والعوامل المتعلقة بالتسامح التي بيّنها في كتبه؛ وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون في المجالات العلمية والثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان.