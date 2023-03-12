اليوم.. الممثل السامي للاتحاد الأوروبي يزور الجزائر لمدة يومين

الأحد 12/مارس/2023 - 01:08 ص

يقوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بزيارة رسمية إلى الجزائر، اعتبارا من اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين.

تعد هذه الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للمسئول الأوروبي منذ توليه منصبه في عام 2019، وتأتي عقب أشهر قليلة بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في سبتمبر الماضي، وفي سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وتشهد هذه الزيارة مباحثات حول عدة قضايا دولية وإقليمية في هذه الزيارة، على غرار ملفات الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وليبيا والقضية الفلسطينية.