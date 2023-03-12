اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 فى واقعة مشاجرة منشية الصدر

الأحد 12/مارس/2023 - 07:17 ص

تنظر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة 6 في واقعة مشاجرة منشية الصدر، التي تسبب في وفاة الشاب بلال أسامة وإصابة 2، بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين.

وجاءت أسماء الأشخاص المحبوسين: طرف أول وهم محمد.س، خال المجني عليه بلال أسامة، وندى.ح، زوجة خال المجني عليه، وإبراهيم.أ، شقيق المجني عليه، والطرف الثاني وهم محمد.م وشهرته نونا، المتهم بقتل المجني عليه، وعبد اللطيف وشهرته فلافيو، شقيق المتهم بالتبني، ورضا.ك، والدة المتهم.

وكانت البداية عندما أقدم أحد الأشخاص على التخلص من شاب يدعى بلال أسامة، في العقد الثالث من العمر، بسبب خلافات مالية نشبت بين الطرفين، بمنطقة منشية الصدر بمحافظة القاهرة.

وقالت والدة المجني عليه، بلال أسامة المصري، الشهير بـ مصطفى المصري، والذي تخرج في كلية النظم والمعلومات، ويبلغ من العمر 23 عاما، إن نجلها، تعرض للقتل على يد عصابة رضا كفتة، بعدما أقدم أحد أبنائهم على حمل سلاح أبيض، سكين، وطعن نجلها في قلبه طعنة نافذة؛ أودت بحياته في الحال، وذلك في أثناء فض مشاجرة نشبت بين المتهم ووالدته وشقيقه، وبين خال المجني عليه وشقيقه.

وأضافت والدة الشاب بلال أن نجلها المجني عليه، حاول تهدئة الوضع عقب فض المشاجرة، التي لا دور له فيها، فتفاجأ بالمتهم ويدعى "محمد.م"، يستل سكينا، ويطعنه في قلبه طعنة نافذة أودت بحياته على الفور مختتمة: وراح مني أعز ما أملك.