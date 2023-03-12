اليوم.. افتتاح معرض "قادمون" لـ5 فنانين تشكيليين بجاليري ضي الزمالك

الأحد 12/مارس/2023 - 01:00 ص

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء اليوم الأحد، بجاليري ضي الزمالك، افتتاح 5 معارض شخصية لفنانين تشكيليين شباب بعنوان "قادمون".

الفنانون هم الدكتور وائل عبدالصبور والدكتور محمد التهامي والدكتور محمد عيد وزينب صبحي ومها إبراهيم، ويستمر عرض أعمالهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

يمثل الفنانون الخمسة نماذج واعدة وناضجة وقادمة بقوة للمشهد التشكيلي المصري المتدفق دائما بدماء جديدة، فيقدم وائل عبد الصبور مجموعة أعمال تتناول المنظر الطبيعي والمراكب بشكل حداثي مبتعدا عن النمطية والتقليدية، وشارك من قبل بعدة معارض ونال جوائز مهمة، كما يقدم محمد التهامي بمعرضه "نباح" جملة أعماله الرائعة، وقد احتكر معظم جوائز صالون الشباب ومهرجان ضي للشباب العربي.

أما محمد عيد فيقدم تجربة حداثية جديدة تجمع بين اللوحات والتجهيز في الفراغ، وقد فاز بالجائزة الكبري في مهرجان الشباب وغيرها، بينما تقدم زينب صبحي مجموعة من الأعمال النحتية بخامات مختلفة من البرونز والحجر والخشب تظهر فيها براعتها وحنكتها النحتية وحوارها البليغ بين الكتلة والفراغ مستلهمة أعمالها من الفن المصري القديم، وقد فازت بجائزة الفنان الكبير آدم حنين وإحدي جوائز مهرجان ضي للشباب العربي.