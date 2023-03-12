اليوم.. افتتاح ملتقى “إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي بمتحف محمود مختار

الأحد 12/مارس/2023 - 12:55 ص

يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن افتتاح ملتقى “إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة”؛ والذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بيوم المرأة العالمي، ويفتتح الملتقى في تمام السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 12 مارس الحالي؛ بمتحف محمود مختار، ويمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الحالي.

ويتضمن الملتقى: تكريم قادرات وقادرون بإختلاف في تعبيرهم التشكيلي للمرأة، بقاعة النهضة بالمتحف، وافتتاح معرض لفنانات وفناني مصر من جيل الرواد والوسط والشباب، والمرتبطة أعمالهم بموضوع المرأة، بقاعة إيزيس بالمتحف، وافتتاح معرض للحرف النسائية على مستوى (5) محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – النوبة بأسوان – حلايب وشلاتين – سوهاج)، بالساحة الخارجية للمتحف، بالإضافة إلى تكريم عدد من الرائدات والمشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في مجالات: الفن التشكيلي والحرفي والعمارة، بمسرح المتحف.