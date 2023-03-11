شاب يقفز من الطابق الثالث بعين شمس .." كانوا عاوزين يلبسوه قميص نوم"

السبت 11/مارس/2023 - 08:56 م

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شابين لاتهامهما باستدراج خطيب شقيقتهم السابق واحتجازه داخل شقة وترهيبه بالكلاب مما دفعه الى القفز من شرفة الشقة مما تسبب فى إصابته وحاولوا إجباره على أرتداء قميص نوم فى الشارع.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من سيدة تتهم فيه أشقاء خطيبة ابنها السابقة باختطافه والتعدى عليه والتسبب فى إصابته ودخوله لمستشفى الدمرداش فى حالة حرجة.

وقالت والدة الشاب إن ابنها خطب فتاة منذ فترة وتركها بسبب خلافات مع أهلها وبعدها قام أشقائها باستدراج نجلها وأتهموه بسرقة أموال منهم وأحتجزوه داخل شقة وأطلقوا الكلاب الشرسة عليه فقام بالقفز من بلكونة الشقة من الطابق الثالث ما تسبب فى إصابته.

أضافت أن المتهمين لم يكتفوا بذلك بل قاموا بالنزول للشارع وحاولوا إجباره على ارتداء قميص نوم وزفه فى الشارع لكن الأهالى تدخلوا ومنعوهم من ذلك وقاموا بنقل ابنها لمستشفى الدمرداش فى حالة حرجة .

على الفور انتلقت أجهزة الأمن والقت القبض على المتهمين ويتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سببها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.