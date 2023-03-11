غلق صناديق الانتخابات التكميلية العمالية بمجالس إدارات 5 شركات عامة ولجنة نقابية

السبت 11/مارس/2023 - 07:07 م

اغلقت صناديق الانتخابات التكميلية العمالية لممثلي العاملين بمجالس إدارات خمس إدارات شركات عامة ولجنة نقابية.

وتفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم السبت لجان انتخابية بشركتي الكراكات المصرية بالمهندسين، والنيل للمجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر،وحث العاملين على اختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية.

وكان في استقبال الوزير في شركة الكراكات ،المهندس محمود غلوش رئيس مجلس الإدارة ،وفي شركة المجمعات الاستهلاكية مجلس الإدارة المهندس عادل رشدي ،واللواء ايهاب عبدالرحمن.

وبحسب بيان صحفي فإن جولة "الوزير" تأتي في اليوم الأول من اقتراع العاملين لاختيار ممثليهم من خلال الإنتخابات العمالية التكميلية في 5 مجالس إدارات وحدات تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهي شركات:النيل للمجمعات الاستهلاكية، والنصر لصناعة السيارات،والكراكات المصرية،والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والإنتاج الحربي لنظم المعلومات،وكذلك في لجنة نقابية بشركة النصر للسيارات، بينما تبدأ عملية الاقتراع في لجنتين نقابيتين عماليتين غداً الأحد وهي:رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف،واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري..وبحسب البيان أيضا كانت إجراءات العملية الإنتخابية قد بدأت من يوم الأحد الماضي،وشملت عمليات تقديم الأوراق،والطعون والبث فيها، وإعلان الكشوف النهائية،ثم عملية الإقتراع التي بدأت اليوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023 من التاسعة صباحا ، وحتى الخامسة مساءً،والخاصة بممثلي مجالس إدارات شركات عامة،ولجنة نقابية واحدة ،والتي سيتم اعلان النتيجة الخاصة بهم غداً الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.





ونقل البيان الصحفي تصريحات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وتأكيده حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز علاقات العمل،كشركاء اجتماعيين بجانب أصحاب الأعمال، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.





وتأتي انتخابات اليوم السبت استكمالا للدورة النقابية 2022-2026،و تنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام،ولأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 وتعديلاته ،و القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2023،بإجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات تلك الشركات الخمسة،والثلاث لجان نقابية.

وأجريت انتابات عضوية مجلس إدارة شركة النيل بين عشرة مرشحين على مقعد عضو مجلس الإدارة وتفقد وزير القوى العاملة اللجان وأطمئن على تأمينها خلال الجولة ولقاءه مع عبدالقادر توفيق رئيس قطاع الأمن وأحمد وجيه مدير عام الأمن بالشركة.

