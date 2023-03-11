مايا مرسى تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن لبحث سبل التعاون

السبت 11/مارس/2023 - 02:43 م

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW67 " بنيويورك ، وفاء بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن العنف ضد المرأة آفة عالمية تعانى منها المرأة على اختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، مشيرة إلى أن هذا الملف على قائمة أولويات مصر ، وقد حققت به إنجازات كبيرة ، واستعرضت الجهود الوطنية في هذا الملف ، فيما ثمنت وفاء بني مصطفي تجربة مصر في ملف حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وعبرت عن تطلعها للتعاون مع المجلس القومى للمراة في هذا المجال .

تجدر الإشارة الى أن فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW67" تأتى بعنوان "الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات ، وتعقد خلال شهر مارس الجارى.