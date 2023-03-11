على هامش احتفالات "يوم المرأة ".. د. راندا رزق تطلق مبادرة لمنح الدولة "أجازة رسمية"

السبت 11/مارس/2023 - 12:54 م

بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمى للمرأة، أطلقت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربى للمسئولية المجتمعية مبادرة لمنح أجازة رسمية للدولة بالكامل احتفالًا بيوم المرأة.

وأشارت الدكتورة راندا رزق الى أنها استوحت هذه الفكرة من خلال عملها ملحقًا ثقافيًا عدة سنوات فى وسط آسيًا بقولها: لقد لمست هناك تجربة فريدة ضربوا بها القدوة والمثل فى الاحتفاء بالمرأة حيث كان يتم منح الدولة بالكامل اجازة رسمية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، واستوقفنى فى هذه الأجازة أن الدولة بالكامل كانت تشارك فى الإحتفالات بيوم المرأة وتعيش حالة من البهجة.

وأضافت أن المرأة المصرية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام ٢٠١٤ حصلت على مكتسبات كثيرة لم تصل اليها من قبل، حيث استطاعت المرأة بدعم وتشجيع القيادة السياسية ان تقتحم مجالات غير مسبوقة، فقد اعتلت منصة القضاء واصبحت قاضية فى مجلس الدولة والتحقت بالعمل في النيابة العامة كما ارتفع عدد الوزيرات فى الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠١٤ وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بما يدعو للفخر، وأوضحت الدكتورة راندا رزق أن هذا الأمر دفعها لطرح هذه المبادرة بأن يصبح يوم ٨ مارس من كل عام اجازة رسمية فى الدولة وأن يتم استثمار هذه الأجازة فى تهيئة المناخ العام للإحتفاء والإحتفال بالمرأة فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.