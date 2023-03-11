مصطفى بيومي يكتب: عباقرة الظل.. حسن مصطفى.. عملاق غاب عنه التقدير المستحق

السبت 11/مارس/2023 - 10:25 ص

لعله في طليعة من يتعرضون للظلم النقدى ويغيب عنهم التقدير المستحق، ذلك أن الكثيرين يتسرعون فيصنفونه في دائرة أصحاب الدور الواحد المكرر، ويدللون على ذلك بعدد من أفلامه التى لا يضيف فيها جديدا ويبدو أقرب إلى «سد الخانة» عبر تجسيد شخصيات بلا أعماق، وأداء يخلو من الحرارة، كأنه الواجب الروتينى الميكانيكى الثقيل. قراءة سطحية متعجلة كهذه تشيع عن حسن مصطفى وغيره من فنانى الظل المهملين، لكن الحقيقة الغائبة تتمثل في خطورة التعميم أحادى الجانب الذى لا ينتبه إلى الخلل في إطار مرحلته التاريخية وتأثير القوانين التجارية الصارمة التى تحكم صناعة السينما المصرية.

كم من عظماء التمثيل في مصر يظفرون بنعمة الاختيار ولا يوافقون إلا على ما يرونه جيدا مناسبا؟، عدد يقل عن أصابع اليد الواحدة!، ذلك أن الموت جوعا جراء غياب العمل ليس بديلا واقعيا مطروحا.التنازلات قدر الفنان المصري، والتحليل الموضوعى المتوازن يتطلب القراءة الشاملة الواعية. إزاحة بعض الثمار غير الناضجة لن يضير، ومن كان بلا أدوار سطحية رديئة فليرم غيره بحجر.





حسن مصطفى ممثل عملاق ذو إبداع احترافى متميز في الأغلب الأعم من أعماله السينمائية، فضلا عن عدد غير قليل من المسرحيات «التجارية» والمسلسلات التليفزيونية. يُسأل عن أدائه ومدى التزامه وانضباطه، ولا يتحمل مسئولية تفوق طاقته الفردية.فلاح وصعيدي، موظف وقاض وسياسي، صديق وتابع. عبر هذه المحاور، يمكن اكتشاف تفرد حسن وعظيم عطائه.

الخفير عبدالمطلب في «الحرام»، ١٩٦٥، دور صغير مميز في مرحلة مبكرة من مسيرة حسن مصطفى. يكتشف جثة الرضيع، محور الفيلم، ويبدع في تجسيد الشخصية ذات الخصوصية في المجتمع الريفى التقليدي. لهجته وزيه وحركته، ونظراته التى يعبر من خلالها عن الدهشة والاستنكار والإحساس بالسلطة الصغيرة التى ترفعه درجات فوق العاديين من الناس. كم هو رائع عندما يتأمل التعيسة عزيزة، فاتن حمامة، وهى تشرب فيتوهم أنها تتعافى. عيناه مليئتان بالحب والحنان والحس الإنسانى الرفيع. يزف إلى ناظر الزراعة فكرى أفندي، زكى رستم، خبر شفائها مسكونا بسعادة الفقير المتعاطف مع الفقراء.يقف عبد المطلب في المنطقة الوسطى بين القمة والقاع في المجتمع الطبقي، وهو الموقع نفسه الذى يشغله فتحي، خولى المزرعة في «أفواه وأرانب»، ١٩٧٧. يخلص لسيده المالك، محمود ياسين، كما يليق بالتابع الخانع المطيع، ويمارس السيادة على من هم دونه ومنهم نعمت، فاتن حمامة، ووفق مقولته الصريحة المباشرة: «انتِ طبعا عارفة إنى أنا هنا الكل في الكل.. يعنى أى حاجة تعمليها لازم بمشورتى أنا».

تتمرد نعمت الطموحة قوية الشخصية على سلطته الوهمية، وبصعودها السريع تتراجع مكانته تدريجيا، ذلك أن البك ينحاز إليها ويصدر أوامره غير القابلة للمناقشة بوجوب طاعتها.عبدالمطلب وفتحى ريفيان بسيطان فقيران، يرتفعان قليلا عن الأغلبية التى تندمج في العملية الإنتاجية، ومثل هذا النمط من الشخصيات يحتاج براعة ممثل متمكن مثل حسن، الذى يصل في «البوسطجي»، ١٩٦٨، إلى ذروة جديرة بالإشادة وكل المتاح من جوائز. صميدة، فراش مكتب البريد، يصطدم مبكرا مع عباس أفندي، شكرى سرحان، المدير الجديد الوافد من القاهرة. يوبخه اعتراضا على الفوضى والقذارة، ويهدده بالعقاب الرادع. الصراع غير متكافئ بين الأفندى والعامل الذى لا يملك سلاحا إلا صلة القرابة التى تجمعه بالعمدة: «حكم أنا قريب العمدة وما يصحش تتمهلس عليا».

الظاهر يوحى بالسذاجة وقلة الحيلة، والباطن حافل بالمكر والخبث والقدرة على التآمر والكيد والتحريض. أداء عبقرى يحتوى الشخصية المعقدة ويفك شفراتها، وموهبة أصيلة تحتاج فحسب إلى دور مناسب يحشد له الفنان الكبير إمكاناته الكامنة.

الخفير عبدالمطلب والخولى فتحى والفراش صميدةشخصيات هامشية مهمشة، يبرع حسن مصطفى في تجسيدها والولوج إلى أعماقها حيث التشبث بوهم ما يشبه السلطة والمكانة، ولا تقل براعة حسن عندما يصعد قليلا فإذا به موظف تقليدى يجمع بين النفاق والتسلط وتقديس الروتين في «أرض النفاق»، ١٩٦٨، أو موظف بنكى كلاسيكى محافظ في «عفريت مراتي»، ١٩٦٨، وصولا إلى قمة النضج والاستيعاب الواعى لأبعاد الشخصية في «مرجان أحمد مرجان»، ٢٠٠٧. على الرغم من الاختلاف اللافت بين هؤلاء الموظفين، ينتبه حسن في مراحله المختلفة إلى السمات العامة للموظف المصرى من حيث الملبس والوقار الشكلى وازدواجية السلوك وإيحاءات الصوت متفاوت الطبقات. أكبر هؤلاء سنا ومقاما، الجلداوى في «مرجان أحمد مرجان»، موظف شريف يقاوم «الشاى بالياسمين» قدر طاقته قبل الاستسلام والسقوط، وبداية الانهيار تولد في عينيه اللتين ترمقان كومة النقود في اشتهاء يمهد لرفع الراية البيضاء.

القاضى العجول في «يوميات نائب في الأرياف»، ١٩٦٩، من المحطات البارزة في مسيرة حسن مصطفى. يضع يده على المفتاح الأساس للشخصية: الإيقاع السريع اللاهث بغية اللحاق بالقطار العائد إلى القاهرة. منذ الظهور الأول للقاضى يبدو واضحا أن هيبة القضاء غائبة، والاهتمام كله ينصب على مطالب استهلاكية يوصى بها حاجب المحكمة. إدارته للجلسة عبثية تنم عن الاستهتار واللامبالاة، والأحكام الجائرة تتوالى في سرعة صاروخية كأنه يتخلص من هم ثقيل، أما عن الهرولة للحاق بالقطار محملا باللحوم والدواجن والبيض والزبد فتجسيد فنى متقن لأزمة العدالة التى تتجاوز القاضى الفرد. ما أسلوب الأداء الذى يتبناه حسن إلا الامتداد الواعى المحسوب لعالم الموظفين الذى يقدمه من قبل، ذلك أن القاضى على هذا النحو لا يمكن إلا أن يكون موظفا تقليديا.في «القضية ٦٨»، ١٩٦٨، يقدم الفنان الكبير واحدا من أدواره المتقنة التى لا تُنسى. المحامى حنفى حنفي، العضو القيادى في وحدة الاتحاد الاشتراكي، الثرثار المولع بالخطب الإنشائية الرنانة. انتهازى منافق لا يستهدف إلا مصالحه الشخصية، ويجسد بسلوكه ولوازمه التعبيرية فضحا للتنظيم السياسى الهزيل الهش، الذى يقوده من لا يؤمنون بالمبادئ والأفكار التى يبشر بها.يتألق حسن في تجسيد شخصية حنفى والجناح اليمينى الرجعى الذى يمثله، ويتجلى تألقه هذا من خلال أدوات تتجاوز كلمات الحوار المكتوب إلى استيعاب الأبعاد النفسية والفكرية والطبقية للشخصية.

الكابتن علي الناشف مدير الكرة في نادي الزمالك، «غريب في بيتي»، ١٩٨٢، دور ناجح شهير يعرف الكثيرون حسن مصطفى من خلاله، وتتحول بعض كلمات الشخصية إلى جزء من نسيج اللغة اليومية التى يرددها قطاع عريض من جمهور اللعبة الشعبية، عندما يتعلق الأمر بالفضائح والمغامرات الجنسية لبعض اللاعبين الذين يسقطون في غواية شبيهات حنان، هياتم: «حنان.. لحقتِ توصليله.. حرام عليكِ.. دا انتِ السبب في سوء حالة المنتخب القومي»!.كثيرة هى الأدوار البسيطة المرحة، البعيدة عن الابتذال والسوقية، في مشوار حسن مصطفى السينمائي، ومن ذلك على سبيل المثال شخصية فانتوماس في «مطاردة غرامية»، ١٩٦٨، سعيد صديق طبيب الأسنان وعاشق ممرضته في «نص ساعة جواز»، ١٩٦٩، إبراهيم شوكت زوج خديجة أحمد عبدالجواد في «السكرية»، ١٩٧٣. تضيق المساحة فلا تسمح بتفرد إبداعي، والبراعة في الأداء الاحترافى وفق المتاح.

قرب نهاية الرحلة، يتوهج الممثل القدير في «حسن ومرقص»، ٢٠٠٨. الشيخ بلال نموذج جديد شائع في المجتمع المصرى جراء التحولات الجذرية التى تزلزل ثوابته القديمة، وما أكثر المريدين الذين يهللون لأشباه الدعاة ويصنعون منهم نجوما وأساطير.نصف قرن من العمل الجاد الدءوب، والحصيلة تزيد على مائة فيلم. يرتقى الفنان القدير في بعضها إلى قمة الأداء الرفيع الذى يبقى بالضرورة خالدا جديرا بالإعجاب والتأمل الطويل، ويرضخ في أعمال أخرى لمتطلبات السوق فلا يتجاوز في أدائه مرحلة العمل الاحترافى الملتزم المنضبط، لكنه لا يهبط أبدا إلى هاوية الابتذال.

إمكاناته تفوق حصيلة إنجازه، والعلة كامنة في المناخ الرديء الذى يضع معايير غير فنية لنجومية الممثل والمكانة التى يحتلها. ينطلق حسن محلقا عندما تُتاح الفرصة للتحليق، ويرضى مضطرا بما يُعرض عليه لأنه، وغيره من الموهوبين، لا يملكون ترف الاختيار.لمن يرغبون في معرفة حجم موهبته أن يشاهدوا «البوسطجي» و«القضية ٦٨» و«أرض النفاق» و«يوميات نائب في الأرياف»، وعندئذ يدركون كم تتعثر المواهب الأصيلة وتُجهض قربانا للنجوم من أشباه الممثلين.

شخصيات هامشية مهمشة، يبرع حسن مصطفى في تجسيدها والولوج إلى أعماقها حيث التشبث بوهم ما يشبه السلطة والمكانة، ولا تقل براعة حسن عندما يصعد قليلا فإذا به موظف تقليدى يجمع بين النفاق والتسلط وتقديس الروتين في «أرض النفاق»، ١٩٦٨، أو موظف بنكى كلاسيكى محافظ في «عفريت مراتي»، ١٩٦٨، وصولا إلى قمة النضج والاستيعاب الواعى لأبعاد الشخصية في «مرجان أحمد مرجان»، ٢٠٠٧.