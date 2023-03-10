المملكة المتحدة تدعم ترشح أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي

الجمعة 10/مارس/2023 - 11:42 ص

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، دعمها للمرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا.



وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - في بيان له اليوم - أن المملكة المتحدة الشريك طويل الأمد للبنك الدولي، تعلن دعمها لأجاي بانجا لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي، نظرا لامتلاكه عقودا من الخبرة في قيادة المنظمات العالمية وسجلا حافلا في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وسيجلب الطاقة لمجموعة البنك الدولي في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لمواجهة التحديات العالمية من الفقر المدقع إلى تغير المناخ.



والتقى وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل ووزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، لمناقشة أولويات المملكة المتحدة للبنك الدولي وتعبئة المزيد من الموارد بما في ذلك من القطاع الخاص.



ويبلغ أجاي بانجا من العمر 63 عاما، وهو مواطن أمريكي من أصل هندي وشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد.