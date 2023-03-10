تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 مارس 2023

الجمعة 10/مارس/2023 - 09:04 ص

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الجمعة ، فيما ارتفع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بتراجع الدولار، وجاءت الأسعار حسب التالي:

جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1845 جنيهًا

جرام الذهب عيار 24 سجل

جرام الذهب عيار 24 سجل 2110 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1580 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1230 جنيهات،

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 14800 جنيه.

و حدت تصريحات «جيروم باول»، رئيس الفيدرالي الأمريكي المتشددة بخصوص رفع الفائدة من مكاسب المعدن الأصفر.

كما أوضح «باول»، أن وتيرة أسعار الفائدة، مرهونة ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية غدًا الجمعة، والتي سيكون لها تأثير قوي على سياسة الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.