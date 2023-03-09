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الخميس 09 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حي دار السلام يتابع إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري

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استكمل حي دار السلام برئاسة العميد عبدالتواب محمد رفعت  اليوم الخميس المرحلة الثانية من إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية ،وتعليمات اللواء محافظ القاهرة ونائب المنطقة الجنوبية

 

كما قام الحي في مجال خطته الاستثماريه باصلاح طريق الكورنيش أمام المحكمه الدستوريه العليا باتجاه اندريا .

وتم اصلاح وتعريض المطب الصناعي بشارع 9 حدائق وجاري  استكمال أعمال تجهيزات شارع الفيوم وشد خشب البلدورات لعمل الارصفه تمهيدا لاعمال التطوير ورصف الشارع طبقا للخطه الاستثمارية للعام الحالي.

 

وفي مجال النظافة والتجميل تم نظافة وتجريد ورفع التراكمات بالتعاون مع فرع هيئة النظافه بدار السلام أمام المدرسه المعماريه بشارع مصر حلوان الزراعي وكورنيش النيل .

حي دار السلام عبدالتواب محمد رفعت المرحلة الثانية ازالة العقارات