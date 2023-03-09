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الخميس 09 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 9 مارس 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء  تعاملات اليوم الخميس،  بعد ان شهد ارتفاع طفيف صباح اليوم في ظل ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بتراجع الدولار، وجاءت الأسعار حسب التالي: 


جرام الذهب عيار 21


سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  1850 جنيهًا


جرام الذهب عيار 24 سجل

جرام الذهب عيار 24 سجل 2114 جنيهًا


جرام الذهب عيار 18

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1586 جنيهًا.

 

جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1233 جنيهات،

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 14800 جنيه.

 

و حدت تصريحات «جيروم باول»، رئيس الفيدرالي الأمريكي المتشددة بخصوص رفع الفائدة من مكاسب المعدن الأصفر.
كما أوضح «باول»، أن وتيرة أسعار الفائدة، مرهونة ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.
وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية غدًا الجمعة، والتي سيكون لها تأثير قوي على سياسة الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  1850 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1816 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2114 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1586 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1233 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 14800 جنيه.

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