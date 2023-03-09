أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 9 مارس 2023

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم، الخميس، فى البنوك المصرية ، وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.78 جنيهًا للشراء، و30.83 جنيهًا للبيع.
سجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات، مساء اليوم الخميس، في البنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.73 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.73 جنيه للشراء، 30.84 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.63 جنيه للشراء، 30.73 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
30.63 جنيه للشراء، 30.73 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.78 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع