أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 9 مارس 2023

الخميس 09/مارس/2023 - 05:52 م

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم، الخميس، فى البنوك المصرية ، وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.78 جنيهًا للشراء، و30.83 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات، مساء اليوم الخميس، في البنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.73 جنيهًا للبيع.



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.73 جنيه للشراء، 30.84 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.63 جنيه للشراء، 30.73 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

30.63 جنيه للشراء، 30.73 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.78 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع