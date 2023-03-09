إنهاء إجراءات تراخيص 31 شركة لبدء نشاطهم الاستثماري بقطاع الرياضة

الخميس 09/مارس/2023 - 04:39 م

أنهت وزارة الشباب والرياضة إجراءات تراخيص 31 شركة خلال شهرى يناير وفبراير 2023م، بواقع منح 18 شركة ترخيص دائم، و 13 شركة ترخيص مؤقت، وذلك فى إطار توجه الوزارة نحو تسهيل منح مختلف مؤسسات القطاع الخاص للتراخيص الإدارية للبدء فى نشاطهم الاستثمارى فى قطاع الرياضة.

وتتنوع مجالات نشاط تلك الشركات ما بين نشاط الأندية الخاصة، والأكاديميات، ومراكز اللياقة البدنية، والتسويق الرياضى، وإدارة وتسويق وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والترفيهية، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية، وتسويق إعارات وانتقالات اللاعبين، والاستادات والملاعب الرياضية، وإدارة الألعاب الرياضية.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى الرامية إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، وتسهيل منح التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص للعمل بالمجال الرياضى تأكيداً على أهمية الاستثمار الرياضى ودوره على صعيد الاقتصاد الوطنى.