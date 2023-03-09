دراسة حديثة: أماكن أثرية مخفية في إيران لم يتم اكتشافها حتى الآن

الخميس 09/مارس/2023 - 05:00 ص

رسم باحثون المسار الأكثر احتمالا الذي كان من الممكن أن يسلكه إنسان نياندرتال خارج أوروبا بالنظر إلى الظروف المناخية في ذلك الوقت.

وقد يكون شمال إيران، جنوب بحر قزوين، غنيا بالآثار من زمن إنسان نياندرتال والتي لم يتم اكتشافها بعد. وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه فريق دولي من الباحثين من ألمانيا وإيران وضعوا نموذجا للطريق الأكثر احتمالا الذي هاجر فيه البشر القدامى من أوروبا.

وتشير هذه الطرق إلى فرص بحث محتملة في مناطق غير معروفة في إيران وآسيا الوسطى حيث تتنبأ النمذجة بالموائل المثالية للعصر الحجري القديم.

وتعتمد الدراسة على نتائج دراسة سابقة قائمة على الحمض النووي، والتي أشارت إلى أن إنسان نياندرتال في أوزبكستان ومنطقة ألتاي في جنوب سيبيريا من أصل أوروبي، على الرغم من عدم وضوح كيفية انتقالهم.

وكتب الباحثون: "زادت الأبحاث الحديثة حول غرب أوراسيا من معرفتنا حول طرق الهجرة والتشتت لنياندرتال، واختلاطهم بأنواع أخرى من أشباه البشر، مثل الدينيسوفان والإنسان العاقل، واستعمار المنافذ البيئية الجديدة".

وأضافوا: "يعتمد نطاق التوسع الجغرافي للسكان إلى حد كبير على التوزيع المكاني للموائل والممرات المناسبة التي تربط هذه الموائل. وفي ما يتعلق بتوزيع إنسان نياندرتال من أوروبا شرقا، فإن المناطق المباشرة هي بييمونتي في جبال القوقاز وجبال ألبرز. ومع ذلك، فإن دور هذه الممرات في عمليات التوسع المبكر يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمط المعقد للظروف المناخية المواتية".

واستخدم الباحثون نظام معلومات جغرافية مفتوح المصدر (QGIS)، مع طبقات من المعلومات الجغرافية الحيوية للظروف المناخية السابقة لبناء نموذج للبحث عن المسار الأقل تكلفة (LCP) لطرق التشتت الأكثر احتمالا لنياندرتال بين سلسلة من مواقع الكهوف المعروفة.