تأهيل معمل أبحاث الخرسانة بجامعة بورسعيد للاعتماد الدولي

الأربعاء 08/مارس/2023 - 08:56 م

بحثت لجنة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالى جاهزية معمل أبحاث الخرسانة بجامعة بورسعيد للاعتماد، حيث أجرى الدكتورة أسامة صقر مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة إلى المعمل، يرافقه د. محمود وفيق أحمد استشاري مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي وذلك بحضور د. طه إبراهيم فراج القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وتم الاطلاع على مدى تقدم معمل أبحاث الخرسانة والانشاءات في الاعداد لإجراءات الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

كما تم استعراض الموقف الفني للمشروع وبيان التقدم الذي أحرزه فريق العمل داخل المعمل إداريا وفنيا للحصول علي الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد وفقا للمواصفة الفنية ISO 17025-2017، ومن المقرر أن يوفر المعمل خدمات للمجتمع المحلي واقليم قناة السويس وسيناء في مجال الاختبارات الفنية والمعملية والبحوث الهندسية متسقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.







