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الأربعاء 08 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تأهيل معمل أبحاث الخرسانة بجامعة بورسعيد للاعتماد الدولي

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بحثت لجنة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالى جاهزية معمل أبحاث الخرسانة بجامعة بورسعيد للاعتماد، حيث أجرى الدكتورة أسامة صقر مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة إلى المعمل، يرافقه د. محمود وفيق أحمد استشاري مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي وذلك بحضور د. طه إبراهيم فراج القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وتم الاطلاع على مدى تقدم معمل أبحاث الخرسانة والانشاءات في الاعداد لإجراءات الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

كما تم  استعراض الموقف الفني للمشروع وبيان التقدم الذي أحرزه فريق العمل داخل المعمل إداريا وفنيا للحصول علي الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد وفقا للمواصفة الفنية ISO 17025-2017، ومن المقرر أن يوفر  المعمل خدمات للمجتمع المحلي واقليم قناة السويس وسيناء في مجال الاختبارات الفنية والمعملية والبحوث الهندسية متسقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
 



 

وزارة التعليم العالي معمل أبحاث الخرسانة جامعة بورسعيد البحث العلمي