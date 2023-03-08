أربعة قتلى فى هجوم بطائرة مسيرة شرق سوريا

الأربعاء 08/مارس/2023 - 01:53 م

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن أربعة أشخاص قتلوا فى هجوم بطائرة مسيرة شرق سوريا، اليوم الأربعاء، فى منطقة تسيطر عليها القوات الإيرانية وجماعة متحالفة معها.

لم يتمكن المرصد، ومقره المملكة المتحدة ولديه شبكة واسعة من المصادر فى سوريا، من توضيح من يقف وراء الهجوم على الفور.

وقال المصدر ان "اربعة اشخاص قتلوا واصيب ثمانية بجروح فى غارة بطائرة مسيرة نفذت بالقرب من مصنع اسلحة تابع لجماعات موالية لايران قرب شاحنة محملة بالاسلحة" فى دير الزور حسبما قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن "عدة مواطنين قتلوا أو أصيبوا فى انفجار لغم مضاد للأفراد"

وأشار المرصد السورى لحقوق الإنسان بعد فترة وجيزة إلى أن الضربة استهدفت منطقة من المدينة، نظريًا تحت سيطرة الحكومة السورية، والتى تضم مساكن قادة الحرس الثورى والجيش الأيديولوجى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعضاء حزب الله اللبناني. الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري.

تعتبر منطقة دير الزور حيث توجد مجموعات إيرانية أو حلفاء إيرانيون بقوة، نقطة عبور مهمة للمقاتلين والبضائع والأسلحة القادمة من العراق المجاور.

فى يناير، قُتل 11 شخصًا فى هذه المنطقة خلال سلسلة من الغارات الجوية ضد الميليشيات الموالية لإيران، استهدفت اثنتان منها قافلة تحمل أسلحة.

فى الماضى، استهدفت إسرائيل والتحالف الدولى المناهض للجهاديين الميليشيات الموالية لإيران فى هذه المنطقة.

نادرًا ما تزعم إسرائيل الغارات التى تقودها فى سوريا، لا سيما تلك التى تستهدف الميليشيات الموالية لإيران، لكنها تقول إنها تريد منع المؤسسة العسكرية لإيران، على حدودها.

فى السنوات الأخيرة، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية فى سوريا. وكان آخرها، المنسوب من سوريا إلى الدولة اليهودية، مؤرخًا الثلاثاء، عندما نفذت غارة على مطار حلب شمالى البلاد. ثم أبلغ OSDH عن ثلاث حالات وفاة، من بينهم ضابط سوري.