الاتحاد الأوروبي يُدين قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا

الأربعاء 08/مارس/2023 - 01:09 م

أدان الاتحاد الأوروبي قانون جديد حول "العملاء الأجانب" أقره البرلمان في جورجيا..مؤكدًا أن مثل هذا القانون يمثل "تطورًا سيئًا للغاية لجورجيا وشعبها ". جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن البرلمان الجورجي اعتمد يوم أمس الثلاثاء القانون الجديد بشأن "شفافية التأثير الأجنبي" من حيث القراءة الأولى. وهذا القانون يخاطر في شكله الحالي بمستقبل المجتمعات المدنية والمنظمات الإعلامية، مع عواقب سلبية على العديد من الجورجيين الذين يستفيدون من عملهم.

وأضاف البيان: هذا القانون لا يتوافق مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي. ويتعارض مع هدف جورجيا المعلن في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما يدعمه غالبية كبيرة من المواطنين الجورجيين. قد يكون للتبني النهائي تداعيات خطيرة على علاقاتنا".

وتابع الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه يجدد دعوته إلى جورجيا من أجل دعم التزامها بالترويج للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحق شعبها في الاحتجاج السلمي.

وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم أمس الثلاثاء، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".

