اليوم.. انطلاق فعاليات "ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي بـ "الأعلى للثقافة"

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:25 ص

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ وبالتعاون مع منظمة الإيسسكو ممثلة في قطاع الثقافة والاتصال؛ ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي - دورة الدكتور أحمد مرسي تحت عنوان: "التراث الثقافي غير المادي في العالم الإسلامي.. المشترك والمتنوع"، والذي تنظمه لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس، وتفتتح فعاليات الملتقى في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس الحالي؛ بجلسة افتتاحية تتضمن تكريمًا لاسم العالم الراحل الكبير حارس التراث الثقافي غير المادي الدكتور أحمد مرسي.

ويأتي الملتقى في إطار ختام الفعاليات الثقافية التي نظمتها جمهورية مصر العربية احتفاء باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية؛ وتستمر الفعاليات بعد الافتتاح على مدار يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مارس الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة أكثر من 80 باحثًا من 13 دولة من بينهم (مصر/ الأردن/ تشاد/ تونس/ الجزائر/المغرب/ السعودية/ العراق/ الكويت/ سلطنة عمان/ لبنان/ ليبيا/ نيجيريا).

ويتناول المشاركون في الملتقى من خلال عشرة جلسات بحثية، بالإضافة إلى مائدتين مستديرتين عددًا من المحاور والموضوعات الرئيسية؛ من بينها: الحكي الشعبي – تراث مستمر/ الاستشراق وتراث دول العالم الإسلامي غير المادي/ الحرف الشعبية ورؤية 2030/ التحول الرقمي وقضايا صون التراث الثقافي غير المادي/ الممارسات الاجتماعية والمعتقدات الشعبية واستدامة التراث/ حيوية التراث الغنائي الشعبي في دول العالم الإسلامي/ دور منظمات المجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي.