اليوم.. استكمال محاكمة معتز مطر وناصر وزوبع في «تمويل الإرهاب»

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:27 ص

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبدالله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبدالله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية.

وكانت قد كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري.

وأضافت التحقيقات أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على قناة "الشرق" حرّض على التظاهر ضد الرئيس إضافة إلى سخريته من خطابات رئيس الجمهورية، والتحريض ضد الدولة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين معتز مطر وعبدالله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.