اليوم.. مكتبة الإسكندرية تناقش «مستقبل القوى الناعمة في الوطن العربي»

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:45 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى المتوسطي للشباب بالمملكة المغربية حلقة نقاشية بعنوان «مستقبل القوى الناعمة في الوطن العربي: مصر والمغرب نموذجًا» وذلك اليوم الثلاثاء.

تقام الحلقة النقاشية في صورة مائدة مستديرة تضم الباحثين بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية والوفد المغربي من عدد من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المغربية في حقل العلوم السياسية والاجتماع والقانون والاقتصاد، وكذلك عدد من عمداء كليات جامعة الإسكندرية لمناقشة التجارب المتبادلة بين الدولتين في توظيف إمكانات القوة الناعمة، والرؤى المستقبلية بشأن تبادل الخبرات بين التجربتين في المجالين الثقافي والرياضي من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، وذلك بتبادل الأفكار بين المشاركين من الدولتين لمناقشة الاستراتيجيات والتوجهات التي سعت لها الدولتان، والخروج بورقة سياسات تعرض مجموعة من التوصيات تبرز الخبرتين المصرية والمغربية في مجال توظيف القوة الناعمة والرؤى المستقبلية لتطوير آلياتها.