اليوم.. صالون الأوبرا الثقافي يناقش «الرؤية الإبداعية للمرأة»

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:42 ص

تحتفل دار الاوبرا المصرية، باليوم العالمى للمرأة حيث يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان مبدعات عربيات ويستضيف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائي، المطربة السورية إيمان باقي، الكاتبة الصحفية ريهام الحداد، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الإعلامية الليبية وداد الشريف ويديره الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي تحت إشراف الفنان امين الصيرفى وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 مارس بالمسرح الصغير.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولى يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.