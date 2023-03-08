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الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة 18 شخصا في اتهامهم بجلب المواد المخدرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهمًا بينهم 7 أجانب في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لجلب والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن أحد المتهمين التقى المتهم الأول عامل زراعي، وطلب منه ضم أكبر عدد من الأشخاص لمساعدته فى ترويج المخدرات من مخدر "الهيروين، الحشيش، والفيتامين" بعد تهريبها إلى داخل البلاد.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين من الأول للحادي عشر، اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب وتهريب المخدرات داخل البلاد، بقصد ترويجها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

المواد المخدرة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية