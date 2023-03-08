"ثقافة شمال سيناء" تحارب الفكر المتطرف بالمحاضرات التثقيفية والتوعوية

الأربعاء 08/مارس/2023 - 12:23 ص

عقد قصر ثقافة بئر العبد بادارة عبدالسميع نوفل بقرية النجاح محاضرة توعوية بعنوان ارهاب الناس مرفوض القاها محمود عيد تحدث عن فترة النشىء واهميتها لتأثرها السريع ببعض العوامل سواء من داخل الاسرة او خارجها وذلك وفقا لإستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، لتنمية المهارات الفنية ورفع الوعى الثقافى للنشء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء إدارة أشرف المشرحانى.

واكد المحاضر على الحاضرين ضرورة التأكد من مصادر ومنابع التعليم وتلقى المعلومات كما قال ان الأرهاب لا يقتصر على السلاح والحروب فقط بل يمتد ليصل إلى إرهاب عقول المجتمع من خلال تلويث أفكاره بأفكار وثقافات بعيدة عن الشرع والعادات والتقاليد اعدها ابراهيم القطاوى مسئول النشاط كما عقد بيت ثقافة المساعيد محاضرة تثقيفية بعنوان الامر شورى بينهم القاها سوسن حجات عضو مجلس الشعب السابق ورئيس جمعية حقوق المرأة قالت ماخاب من استشار و قالت ان الرسول صلِّ الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى كان يستشير الصحابة فى امور كثيرة ادارها احمد صابر مدير البيت .

كما عقد بمكتبة العبور بادارة أحمد حلاوة ورشة فنية فى الرسم بتوجية من مسئول النشاط هبه محمود كما أقامت مكتبة النجاح الثقافية بإدارة عبدالسلام سالم أمسية شعرية بقرية ابوشلة للشاعر عودة بن كريم فى حب الوطن اعدها مسعود نصار مسئول النشاط. .

كما عقد قصر ثقافة العريش إدارة الفنانه ايناس سمير أمسية شعرية للشاعر ابتهال محمد بعنوان امنيا. اشراف محمد محروس مشرف نادى ادب العريش كما عقد قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة فنية في الرسم بتوجيه من مدير القصر أشرف خيرت بينما عقد بيت ثقافة المساعيد ورشة حكى ومناقشة كتاب بعنوان جسم الإنسان لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمقر البيت ناقشه احمد صابر مدير البيت، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم كما عقدت مكتبة الكرامة الثقافية بإدارة أحمد ابوالسعود محاضره تثقيفية بعنوان الام وكيفية الاحتفال بها القاها عايده صباح مسئول النشاط، ادارها هجرس سالم . يأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة برعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية ونشر الوعى الثقافى والفنى على مستوى الجمهورية.