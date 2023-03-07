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الثلاثاء 07 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون في الأسبوع ١٧ للدوري المصري

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون في المباراة المؤجلة من الجولة ١٧ للدوري المصري الممتاز، ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد ٤١ نقطة على الرغم من وجود ثلاث مباريات مؤجلة.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون يبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي لمواصلة الإبتعاد بصدارة الترتيب لاستعادة درع الدوري المصري لكرة القدم والغائب عن خزانة النادي لموسمين متتاليين.

ويعتمد كولر المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب على تشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد القندوسي، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 

 

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