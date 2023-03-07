محمد يحيى يجري جولة بمؤسسة «البوابة نيوز» لعرض برنامجه الانتخابي

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 03:28 م

استقبلت أسرة تحرير “البوابة نيوز”، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس التحرير، الكاتب الصحفي محمد يحيي يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة الموافق ١٧ من الشهر الجاري.

جاء ذلك في إطار جولاته الانتخابية على المواقع الإخبارية والصحف، لعرض برنامجه الانتخابي والرد على استفسارات الزملاء، ودار خلال اللقاء مناقشات مستفيضة مع الصحفيين حول عدد من الملفات أبرزها تحديات المهنة ومشروع العلاج والمعاشات والحريات والقيد بالنقابة.