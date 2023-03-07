أهالي قرية بالشرقية يتبرعون بـ 1256 كيس دم خلال 12 ساعة

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 11:09 ص

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أهالي قرية بالشرقية تبرعوا بـ 1256 كيس دم خلال 12 ساعة".

في مبادرة مجتمعية لأهالي قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تمّ تنظيم حملة للتبرع بالدم حققت رقما قياسيا للتبرع بـ1256 كيسا خلال 12 ساعة.

الفكرة انطلقت لدى الشباب منذ 10 أعوام وبدأت أولى الحملات بـ22 كيسا واستمرت في النمو مع زيادة وعي الأهالي، حتى كسرت حاجز الـ1000 كيس خلال العام الحالي.

أكياس الدم يتم وضعها في بنوك دم بنها والأحرار بالزقازيق، بالإضافة إلى بنك دم منيا القمح الذي جرى إنشاؤه مؤخرا ويتم استبدال أكياس الدم ببونات يستطيع أهالي القرية استخدامها في حالة العمليات الطارئة للحصول على أكياس الدم دون الحاجة إلى متبرعين.

الحملة شهدت إقبالا واسعا من المواطنين لدعم الشباب وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة طاقم طبي من أطباء وتمريض وفنيين لمتابعة إجراءات التبرع بداية من اختيار المتبرع المناسب وفقا للمعايير وعمل الفحص الطبي ومراجعة تاريخه المرضي بالإضافة إلى مساعدته على ملئ استمراة البيانات التي تتضمن التواصل المستمر معه لتسليمه نتائج فحوصات وتحاليل الدم التي تجري له.