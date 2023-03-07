التموين: 125 مليون جنيه قيمة السلع التموينية شهريا بكفرالشيخ

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 10:50 ص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف المقررات التموينية بمحافظة كفر الشيخ، التي بلغت نحو 2 مليون و 600 الف مواطن مقيد على 800 الف بطاقة تموينية بقيمة 125 مليون جنيه سلع تموينية شهرياً

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ، أن عدد بقالي التموين في المحافظة يصل الي 1800 بقال، و101 فرع جمعيتي ، و 16 مجمع استهلاكي، إضافة إلي 1300 مخبز بلدي مدعم تنتج ما يزيد عن 12 مليون رغيف بلدي يوميا للمستفيدين من منظومة الخبز المدعم.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ في تصريحات صحفية، ان الشركة العامة لتجارة الجملة لديها في المحافظة 22 مخزن جملة رئيسي و 80 مخزن تابع يتم من خلالهم توريد السلع التموينية لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي.

و لفت عماد حبيب إلى أن محافظة الشيخ بها 87 مكتب تمويني و15 إدارة تموينية و12 مركز خدمة تكنولوجي مطور و مستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة 3 مراكز خدمة تكنولوجية مطورة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وتابع حبيب أن محافظة كفر الشيخ بها 150 محطة وقود و 3 محطات غاز طبيعي، ويتم حاليًا من خلال لجنة الاستثمار في محافظة كفر الشيخ، التوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي، أو إضافة خطوط غاز في المحطات القائمة بالفعل.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، الى أن موسم توريد الأرز الذي انتهي يناير الماضي تم خلاله استلام 40 الف طن ارز من المزارعين في حين أن المساحة المزروعة بالارز تبلغ 240 ألف فدان.

وتابع حبيب أن الكميات التي تم توريدها لنحو 21 موقع موزعين على 3 جهات تتبع شركة مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.