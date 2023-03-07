أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 2103 جنيهات.
كما سجل جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1840 جنيها.
واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل عند 14720 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1560 جنيها.
فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو نحو 1213 جنيها.
بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1854 دولار.
وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1854 دولارا.