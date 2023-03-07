أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 09:17 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 2103 جنيهات.

كما سجل جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1840 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل عند 14720 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1560 جنيها.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو نحو 1213 جنيها.

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1854 دولار.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1854 دولارا.