الخميس المقبل.. يحيى خليل يختتم موسم حفلاته الشتوية فى دار الأوبرا المصرية

الإثنين 06/مارس/2023 - 09:20 م

بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي قدمها طوال الموسم في القاهرة والإسكندرية، يقدم أسطورة الجاز المصري العالمي، يحيى خليل، حفلا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، ليختتم من خلاله موسم حفلاته الشتوي في مصر، حيث من المقرر فور انتهائه من كل ارتباطاته الفنية، أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حفلاته هناك.

وعلى مدار الموسم، قدم يحيى خليل العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، منها على سبيل المثال المطربة البلغارية الفرنسية متعددة المواهب "ديجايما" التي وصفها الجمهور بساحرة الكمان، والمطربة الفلسطينية "بانه" صاحبة مشروع جازيات الذي تعيد من خلاله إحياء أشهر أغنيات الجاز العالمية على طريقتها الخاصة وبتوزيع موسيقي مغاير.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد خليل أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق كما كانت له إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.