البنتاجون: أوستن يؤكد للعاهل الأردني اعتزام واشنطن تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين

الإثنين 06/مارس/2023 - 07:39 م

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، على أساس مذكرة التفاهم الأمريكية-الأردنية البالغة قيمتها 10.15 مليار دولار لمدة 7 سنوات.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه خلال اجتماع أوستن بالعاهل الأردني، ناقشا التعاون الأمني الإقليمي ومبادرات تعزيز العلاقات الأمنية الثنائية، كما جدد أوستن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن الأردن والمنطقة، معربا عن شكره للملك عبدالله على قيادته.

وشارك أوستن مع الملك عبد الله مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأعرب أوستن أيضا عن قلقه بشأن تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، مشددا على الحاجة إلى استعادة الهدوء هناك، كما أعرب عن امتنانه للعاهل الأردني على استضافته الاجتماع الأخير في العقبة، والذي أعاد التأكيد على ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجدد أوستن التأكيد على نية إدارة بايدن في تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، على أساس مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية البالغة قيمتها 10.15 مليار دولار لمدة 7 سنوات، مشيدا بالكفاءة المهنية للجيل الأردني.

وسلط وزير الدفاع الأمريكي الضوء على تقديره للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن، معربا عن امتنانه لمساهمات الأردن في التعاون الأمني الإقليمي، ولا سيما جهود الأردن لتسهيل التعاون الدفاعي البحري والجوي والصاروخي المتكامل مع الحلفاء والشركاء.