طلاب هندسة المنصورة الجديدة يعرضون أفكار مشاريع التخرج للعام الحالي

الإثنين 06/مارس/2023 - 03:43 م

عرض طلاب السنة الاعدادية بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، الأفكار المبدئية لمشاريع التخرج للعام الحالي والذي جرى طرحها عليهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بكلية الهندسة بعنوان "تخصصك و التغير المناخي رؤية مستقبلية لمشاريع التخرج" تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة وإشراف الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة ، والدكتورة سارة البهلول مدير برامج كلية الهندسة.

وقال الدكتور معوض الخولي، بأن تلك الفعاليات تمت في مثل هذا التوقيت من العام الماضي لطلاب الفرقه الاولي حاليا بالكلية وكانت الجامعة من المؤسسات التعليمية الأولى التي ربطت طلابها منذ اليوم بسوق العمل ومشاريع تخرجهم وحثهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بكلية الهندسة علي تحقيق أحلامهم و تحويلها عن طريق العلم و المثابرة و البحث العلمي لمشاريع تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع و تساهم في خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة أن أداء الطلاب كان مبهرا و انه دائما ما يثبت شباب مصر بانهم بخير دائما حيثما توافرت لهم الإمكانات العلمية و البشريه لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وأن هذا هو النهج الذي تتبعه الجامعة منذ اليوم لنشأتها.

واستعرض الدكتور وائل صديق، عميد هندسة المنصورة توزيع مشاريع الطلاب في المكان المخصص لهم علي شكل رمزي مستوحى من أشعة الشمس حيث أنها المصدر الأول والرئيسي للطاقات الجديدة والمتجددة و تعزي مصادر الطاقات المتجددة الي الإشعاعات الشمسية.

ونوه إلى أن الطلاب قد قاموا بعمل نماذج دراسية لأفكارهم باختلاف اشكالها و موادها لاستكمال ما تعلموه في الفصل الدراسي الاول من كيفية عمل هذه المجسمات و الماكيتات الدراسية بايديهم و اسس علميه صحيحه لتوضيح أفكارهم العلمية.

وقد اوضحت الدكتورة ساره بهلول، مدير البرامج الهندسية بأن المشاريع المقدمة من الطلاب كانت في جميع التخصصات الهندسية المختلفة التي تحتويها الكلية والتي انتمي اليها طلاب الكلية في العام الحالي من برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء و برنامج البترول والغاز و برنامج الطيران و الفضاء وبرنامج تكنولوجيا و تنفيذ الاعمال المدنية وبرنامج هندسة الطاقة وبرنامج الهندسه الطبيه الحيويه.

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.59 PM

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.53 PM

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.52 PM

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.51 PM

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.51 PM (4)

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.51 PM (3)

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.51 PM (2)

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.51 PM (1)

WhatsApp Image 2023-03-06 at 2.11.50 PM