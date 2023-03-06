"شؤون الحرمين" تستبدل القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني

الإثنين 06/مارس/2023 - 02:46 م

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبد العزيز؛ لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم /الاثنين/، استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبى.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إن كينارات الحجر الأسود والركن اليمانى يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات المستخدمة فى التطريز الآلى (ماكينة تاجيما)، موضحا أنه يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبى فى عملية التطريز للكينارات، ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما.

وأضاف الحازمى أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة، ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أى ملاحظات.