فحص1021 شخصا وتسليم 83 شهادة زواج ضمن مبادرة الرئيس لـفحص المقبلين على الزواج في البحيرة

الإثنين 06/مارس/2023 - 12:16 م

صرح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم فحص 1021 شخص ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية،وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيًا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وأشار وكيل الوزارة، إلي إنه تم تسليم 83 شهادة زواج منذ اطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لـ «فحص المقبلين على الزواج» في 26 فبراير 2023 .

أوضح وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج ، لإجراء الفحص الطبي لهم ، واستخراج الشهادات الصحية ، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

كما يتم إتاحة المبادرة بعدد 16 مركز لاجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية ، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

ومن جانبه، أكد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة، أن الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة) ، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي ، فيروس نقص المناعة البشري ،و تحليل بعض الأمراض الوراثية)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وجميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.