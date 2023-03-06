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الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خفر السواحل الياباني: مصرع شخص وفقدان 6 بعد انقلاب قارب قبالة جزر سينكاكو

خفر السواحل اليابانية
خفر السواحل اليابانية
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 أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم /الاثنين/ مصرع شخص وفقدان 6 آخرين بعد انقلاب قاربهم قبالة جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل، كيسوكي ناكاو - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إنه لم يتضح أين انقلب القارب في البداية لكن دورية تابعة للبحرية اليابانية رصدته وهو ينجرف قبالة الجزر، مشيرا إلى أن طاقم القارب يتألف من تايواني وستة إندونيسيين.

وأضاف ناكاو أن الغواصين عثروا على جثة داخل الكابينة، وتشير بطاقة الهوية إلى أنه إندونيسي، بينما مازال البحث جاريا عن باقي طاقم القارب.

خفر السواحل اليابانية جزر سينكاكو بحر الصين الشرقي اليابان