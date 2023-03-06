أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 مارس 2023

الإثنين 06/مارس/2023 - 09:24 ص

واصلت أسعار الدولار في استقرارها فى مستهل تعاملات اليوم الأثنين ، بالبنوك المصرية وسجل الدولار أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.72 جنيهًا للشراء، و30.77 جنيهًا للبيع.

و سجل أقل سعر للدولار فى بنوك الأهلي المصري - مصر - بنك التنمية الصناعية عند مستوى 30.57 جنيهًا للشراء، و30.67 جنيهًا للبيع.



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.67 جنيه للشراء، 30.78 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.57 جنيه للشراء، 30.67 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

29.57 جنيه للشراء، 30.67 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع