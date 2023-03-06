أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 مارس 2023

واصلت أسعار الدولار في استقرارها فى مستهل تعاملات اليوم الأثنين ، بالبنوك المصرية وسجل الدولار أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.72 جنيهًا للشراء، و30.77 جنيهًا للبيع.
و سجل أقل سعر للدولار فى بنوك الأهلي المصري - مصر - بنك التنمية الصناعية عند مستوى 30.57 جنيهًا للشراء، و30.67 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.67 جنيه للشراء، 30.78 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.57 جنيه للشراء، 30.67 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
29.57 جنيه للشراء، 30.67 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.67 جنيه للشراء، 30.77 جنيه للبيع