«ميسي أفضل منك بكثير».. شاهد رد فعل رونالدو على استفزاز طفل

الإثنين 06/مارس/2023 - 06:31 ص

أثار طفل الجدل على المواقع الاجتماعية، بعدما حاول استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالقول "ميسي أفضل منك بكثير".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن طفلا واجه "الدون"، أثناء خروجه من مباراة فريقه النصر، الجمعة، أمام الباطن، وقال له في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس: "ميسي أفضل منك بكثير".

وأظهر مقطع فيديو، متداول على تويتر، كيف تجاهل رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، محاولة الاستفزاز، وفي المقابل، صرخ بسبب استيائه من كيفية سير المباراة، وقال "كانت مباراة سهلة، كانت مباراة سهلة".

Kid: Messi is better than you !



Ronaldo: It's an easy match، it's an easy match



Cristiano Ronaldo responded like this، don't let any media or person brainwash you he said otherwise after Al Nassr vs Al Batin pic.twitter.com/elUMLl5kIQ — FOOTY HUB (@Footyhub01) March 4، 2023

وروجت تقارير إعلامية أن نجم مانشستر يونايتد السابق رد على الطفل بالقول: "إذا اذهب وشاهده.. لماذا أنت هنا"، لكن الفيديو الأصلي لا يظهر ذلك، وفق ما كشفت "ماركا".

وفاز النصر على الباطن بثلاثة أهداف مقابل واحد، لحساب الأسبوع 19 من دوري روشن السعودي. ولم يسجل كريستيانو خلال هذه المباراة.

يشار إلى أن منذ قدومه إلى النصر في أواخر ديسمبر الماضي، سجل رونالدو 8 أهداف، حتى الآن، بالدوري السعودي، ليحتل بذلك المركز السادس في ترتيب الهدافين.