لتحديد عمرك البيولوجي| اختبارات منزلية بسيطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الإثنين 06/مارس/2023 - 06:00 ص

تخبر الاختبارات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المستهلكين عن عمرهم البيولوجي من خلال تحديد السرعة التي تتدهور بها الأعضاء والخلايا والأنسجة.

وتطلق الشركات الناشئة اختبارات في المنزل تجمع الدم أو البول أو مسحات الخد لتحليل التغيرات في "الإبيجينوم"، الآلية التي تساعد على قراءة رمز الحمض النووي.

وهنا قدمت Tally Health، إحدى هذه الشركات، مؤخرا 13 عاما من الأبحاث التي تظهر أن التغيرات اللاجينية يمكن عكسها بأمان في الفئران لتحسين وظيفة الأنسجة، مثل إعادة تثبيت البرامج الخلوية.

وتعتقد الشركة أنه يمكن فعل الشيء نفسه مع البشر.

ويحتوي Elysium على اختبار عمر بيولوجي يوفر "توصيات مدعومة علميا" لمساعدة المستهلكين على تحسين وظائف الجسم، على أمل العودة بالزمن إلى الوراء.

وقد ازداد اهتمام المستهلكين بمساحة العمر الطويل، حيث من المتوقع أن يصل الاقتصاد العالمي الطويل العمر إلى 27 تريليون دولار في عام 2026، وأن يصل قطاع التكنولوجيا العمرية إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وبينما تبدو فكرة "إعادة عقارب الوقت إلى الوراء" مثل الخيال العلمي، فإن المفهوم عبارة عن خدمة حقيقية يمكن شراؤها مقابل 299 دولارا شهريا.

وتسخر الاختبارات البيولوجية الحالية قوة الساعة اللاجينية، وهي اختبار تنبئي يعتمد على بيانات من 8000 عينة بيولوجية من 51 نوعا من الأنسجة البشرية وأنواع الخلايا السليمة.

وتم تطويره من قبل ستيفن هورفاث، عالم الوراثة والإحصاء الحيوي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في عام 2013 ويقيس أنماط مثيلة الحمض النووي المرتبطة بالشيخوخة والمرض ويستخدم خوارزمية لتخمين عمر الشخص، وفقا لتقارير WIRED.

وأطلقت Tally Health تقنيتها في 23 فبراير، حيث روجت لها لتحسين فترة الصحة وإطالة العمر الافتراضي على المستوى الخلوي.

وقال الدكتور ديفيد سينكلير، عالم الأحياء والمؤسس المشارك في جامعة هارفارد، في بيان: "الحمض النووي لم يعد المتنبئ الوحيد بمصيرنا أو بطول العمر. فتحدد جيناتنا أقل من 10% من طول عمرنا؛ وأكثر من 90% هو نتيجة لخيارات نمط حياتنا اليومية وبيئتنا، وستركز الكثير من الأبحاث والتدخلات في المستقبل القريب على تمديد فترة صحة الإنسان. وأدى الاهتمام بالشيخوخة إلى ظهور رؤى بحثية ضخمة في هذا المجال على مستوى العالم ودفع علم الشيخوخة إلى مستوى جديد".

وتتطلب Tally Health مسحة خد بسيطة تم تحليلها بواسطة ساعة TallyAge، والتي تم تدريبها على أكبر مجموعة بيانات DNA لأنسجة بشرية بالغة متعلقة بالخد، مع أكثر من 8000 عينة.

وبعد تحليل عينة المستخدم، يتلقون رؤى وتوصيات مخصصة للمساعدة على إطالة العمر والمكملات الفريدة للمساعدة على طول الطريق.

وقالت ميلاني غولدي، الرئيسة التنفيذية لشركة Tally: "أنشأنا تالي لتكون الحليف الصحي المدعوم علميا لأي شخص يتطلع إلى تحسين فترة صحته وزيادة طول العمر".

ويتم تقديم الخدمة من خلال اشتراك شهري، ما يسمح للأعضاء بالاختبار بشكل متكرر.

ويمكن للمستهلكين الاختيار بين ثلاثة أو ستة أو 12 شهرا ودفع ما بين 199 دولارا إلى 129 دولارا في الشهر.