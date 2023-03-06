تحذيرات من تحدِِ خطير انتشر على «تيك توك» بين الطلاب في أميركا

الإثنين 06/مارس/2023 - 04:51 ص

حذرت جامعة "ماساتشوستس" من تحدي أو "تريند" على تطبيق "تيك توك" بعد استدعاء 28 سيارة إسعاف إلى حفلات خارج الحرم الجامعي.

وقال مسؤولون إن الطلاب شوهدوا يوم السبت وهم يحملون أباريق بها مزيج من الكحول والإلكتروليتات والنكهات والماء، يطلق عليها اسم "غالونات فقدان الوعي الغاضب" في صيحة للإفراط في شرب الكحول تكتسب شعبية على تطبيق "تيك توك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

والإلكتروليتات هي المعادن والأملاح الموجودة في الجسم، والتي لها شحنة كهربائية، وتوجد في الدم والبول والأنسجة وسوائل الجسم الأخرى.

وأشار مسؤولون إلى أنه كانت هناك اتصالات كثيرة لعربات الإسعاف لتسمم الطلاب بالكحول لدرجة أن الوكالات المجاورة تدخلت للمساعدة.

وأفادت إدارة إطفاء أميرست بمقاطعة هامبشير بولاية ماساتشوستس، بأن أيا من الحالات لم تكن مهددة للحياة.

وأبلغت شرطة جامعة ماساتشوستس عن اعتقال اثنين بسبب شرب الكحول تحت السن.

وذكر مسؤولو جامعة ماساتشوستس، أن هذه هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها الجامعة استخداما واسع النطاق لـ"غالونات فقدان الوعي الغاضب" في الحفلات خارج الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن أحداث نهاية الأسبوع سيتم تقييمها واتخاذ الخطوات لتحسين التثقيف في مجال الكحول.

ويتعلم الطلاب الوافدون للجامعة بالفعل عن المخاطر الفسيولوجية والطبية للإفراط في الشرب.