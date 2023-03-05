يحيى خليل يحي حفلًا موسيقيًا بالمتحف القومي للحضارة

الأحد 05/مارس/2023 - 09:42 م

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفلاً موسيقياً تحت عنوان "إيقاع الروح"، أحياه الفنان يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وذلك وسط حضور جماهيري كبير ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور، معبرًا عن سعادته بهذه الاحتفالية، واحتضان المتحف لمثل هذه الفعاليات والتي نجحت في إبراز المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الحفلات الفنية والثقافية المتنوعة، حتى أصبح قبلة للفنانين والموسيقيين علي مستوي مصر والعالم، مثمناً على التعاون المثمر مع القطاع الخاص والدور الذي يقدمة من أجل دعم الدور الثقافي والفني للمتحف.

وتضمن الحفل فقرة موسيقية قدم خلالها الموسيقار يحيى خليل وفرقته الموسيقية مجموعة من المقطوعات الموسيقية من أعماله الخاصة ومقطوعات من الموسيقى العربية، ومنها حكاوى القهاوي و قارئة الفنجان للفنان عبد الحليم حافظ، وموسيقى الجاز العالمية الشهيرة.

وأعرب الفنان يحيى خليل عن سعادته بالعزف داخل هذا الصرح الحضاري العظيم الذي شعر فيه بالعظمة التي تتميز بها مصر، متوجهاً بالشكر لإدارة المتحف وكل القائمين على تنظيم هذا الحفل.