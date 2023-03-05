ألكسندر ديل فال يكتب: الانتشار النووى.. سباق التسلح والأضرار الجانبية الاستراتيجية للحرب الروسية الأوكرانية (الحلقة الثانية)

الأحد 05/مارس/2023 - 05:44 م

التوسع غير المتناهى لحلف الناتو نحو الشرق والدعم الأمريكى الغربى للثوار والتحركات المعارضة لروسيا فى جورجيا وأوكرانيا وقيرغيزستان.. ساهم فى جعل موسكو أكثر عداءً تجاه الغرب

كما أشرنا فى الحلقة الأولى من هذا المقال فى عدد الإثنين الماضى، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، فى ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، تعليق روسيا مشاركتها فى اتفاقية الانتشار النووى التى تهدف إلى الحد من الترسانات النووية لروسيا والولايات المتحدة ولا شك أنه باعتراف الجميع، حددت وزارة الدفاع الروسية والمتحدث باسم الكرملين أنه فى غياب الأعمال العدائية الأمريكية و/ أو استئناف التجارب النووية الأمريكية، ستستمر موسكو على الرغم من ذلك فى الحد من تكاثر الترسانات الذرية على المستوى الكمى. ورغم كل هذا، فإن حقيقة أنه تم دعوة السلطات العسكرية الروسية منذ ذلك الحين إلى الاستعداد «لتجربة الأسلحة النووية» إذا نفذت واشنطن أيًا منها «تشير إلى أن مستوى التوتر الاستراتيجى بين القوتين العظميين السابقين المتحاربين، خاصةً وأن أيا من الطرفين لا يبدو جاهزًا أو حتى على استعداد فكريًا لتقديم تنازلات بهدف بدء مفاوضات تهدف إلى عدم التضارب. وعلى عكس كل ذلك، تقوم وسائل الإعلام الرسمية على الجهتين العظمتين وصناع القرار السياسيون بـ"الإحماء» ويتنافس كل منهما على الآخر لفظيًا وفق منطق شيطنة الآخر وبالتالى عدوانيًا يصاحب على كلا الجانبين صعود القوة وزيادة مستمرة فى الاستعداد الحربى.. وأحد الأضرار الجانبية لهذا السباق هو بلا شك تراجع الجهد فيما يخص سياسات عدم الانتشار النووى واتفاقات ومعاهدات نزع السلاح الرئيسية التى أخذت بالتأكيد الكثير من الجهود منذ بدايات القرن الحادى والعشرين ولكن تم تراجعها لتصبح غير موجودة تماما، لذا فإن الوضع اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه فى أسوأ وأصعب ساعات الحرب الباردة.

أجواء الحرب الباردة الجديدة

كما ذكرنا فى المقال السابق، انتهكت الولايات المتحدة القانون التأسيسى لحلف الناتو وروسيا لعام ١٩٩٧، والذى يضمن عدم دمج دول حلف وارسو السابق فى الحلف. بدلًا من العمل من أجل تحالف «شامل للغرب» كان من شأنه أن يمنح روسيا مكانتها الكاملة فى مواجهة التهديدات المشتركة، ولا سيما الصينية والإسلامية، ويحاول دائما الخبراء الاستراتيجيون فى واشنطن والنخب، على طريقة كتاب ماك ورلد الأمريكى، استبعاد روسيا باستمرار من التواجد فى الفضاء الغربى كما يواصلون محاصرة قلب روسيا من خلال مناورات التمركز والتوسع، دائمًا نحو الشرق، لقوات الناتو، حتى فى جوار روسيا «القريب من الخارج»: دول البلطيق، ورومانيا، وبولندا، ويوغوسلافيا السابقة؛ وبلغاريا، بدون أن ننسى الخط الأحمر الأوكرانى الذى تم ذكره سابقا.





لا شك أن هذا التوسيع غير المتناهى لحلف الناتو نحو الشرق والدعم الأمريكى الغربى للثوار والمعارضات المناهضة لروسيا فى جورجيا وأوكرانيا وقيرغيزستان، قد ساهم فى جعل روسيا أكثر عداءً تجاه الغرب مما هى عليه بالفعل أثناء الحرب الباردة. وفى الحقيقة، كانت هذه الإستراتيجية التى تهدف إلى تطويق روسيا وحرمانها من الوصول إلى البحار الدافئة، ثم محاولة المساومة على التوسع فى سوق الغاز فى أوروبا الغربية، منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالى (الحرب فى العراق، «الثورات الملونة» أو «المخملية» فى أوكرانيا وجورجيا، وما إلى ذلك)، سببًا حقيقيًا للحرب بالنسبة لموسكو. وردًا على ذلك، عززت روسيا بوتين تعاونها مع جميع أعداء الغرب: الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران لصنع كماشة.. وكان الانسحاب، بمبادرة من الولايات المتحدة، من العديد من اتفاقيات ومعاهدات عدم الانتشار (النووية والباليستية) وعدم انتشار (الأسلحة التقليدية) التى مكنت واشنطن، فى إطار إعادة إطلاق حقيقية فى سباق التسلح، لاستعادة مساحة المناورة ليس فقط تجاه روسيا، ولكن أيضًا مع الصين. وبما أن الأخيرة لم تقيدها فى الواقع أية معاهدة سابقة أو حالية لنزع السلاح، فإن التطوير الهائل لأسلحتها النووية والباليستية والتقليدية لم يعد يعانى من أى قيود.

من الواضح أن هذه الانسحابات الأمريكية من معاهدات نزع السلاح والحد من التسلح الرئيسية، تبعها على الفور ردود روسية مماثلة على خلفية التوترات فى أوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا، فأحدثت صراعات بين «أعظم» قوتين سابقتين فى العالم، بما فى ذلك الصراعات النووية. تتعلق هذه العودة المخيفة للصراعات بين الدول فى المقام الأول بأوروبا، ومسرح التداخل الكبير بين روسيا والقوات الأطلسية، وكذلك الشرق الأوسط (الجيوش الروسية والأمريكية فى مواجهة بعضهما البعض فى سوريا)، وبحر البلطيق وبحر الصين وآسيا بشكل عام (القارة التى تضم أكبر عدد من الدول الحائزة للأسلحة النووية: الصين، تايوان، كوريا الشمالية / كوريا الجنوبية، باكستان / الهند). وبالتالى، تجدر الإشارة إلى أنه بعد شهر واحد فقط من قرار دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) فى أغسطس ٢٠١٩، اختبرت واشنطن صاروخًا باليستيًا متوسط المدى وصل إلى هدفه بعد أكثر من ٥٠٠ كيلو متر من الطيران، والتى لم تفشل فى جعل روسيا تتفاعل مثل الصين، التى نددت بالبحث المنهجى عن التفوق العسكرى من قبل الولايات المتحدة مخاطرة بإحياء سباق التسلح فى العالم.

وهنا يجب أن نذكر أنه منذ عام ٢٠١٠، أنشأت الولايات المتحدة، من خلال الناتو، بنية عالمية حقيقية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية فى أوروبا(BMDE) وهذه المرة تغطى جميع أراضى الدول الأوروبية لحلف شمال الأطلسى والتى، بالمناسبة، تطوق روسيا، على الرغم من التظاهر بأنه موجه نحو إيران.. يهدف هذا النظام بشكل موضوعى إلى جعل الضربة الروسية مستحيلة فى حالة الضربة النووية الأولى لحلف شمال الأطلسى. فى عام ٢٠١٤، استمر الأمريكيون فى ذلك مع تحسينه، ثم استخدموا ضم شبه جزيرة القرم كذريعة لتنفيذ أنظمة إضافية للكشف عن رادار الدفاع الجوى والمدمرات.

وبالتالى، فإن سباق التسلح لم ينته بعد، حيث أن الروس يطورون أنظمتهم الدفاعية ردًا على ذلك: أحد الأمثلة الأكثر أهمية وإثارة للقلق هو صواريخ أفانجارد التى تفوق سرعتها سرعة الصوت. تم اختبارها فى عام ٢٠١٨ ودخلت الخدمة فى ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ (فقط عندما تم التخلى عن معاهدة INF).. هذا الصاروخ قادر لأقصى درجة، ويعمل بمتوسط سرعة ٢٠ Mach (الحد الأقصى هوMach ٢٧، بينما تتطور الصواريخ الموجهة التقليدية حولMach ٥)، ويمكنها إيصال شحنات نووية بقوة ٢ ميجا طن... ميزة أخرى، فهو قادر على الطيران على ارتفاع منخفض بشكل غير طبيعى مما يجعل الكشف عنه صعبًا ومتأخرًا جدًا للتفاعل. وبالتالى يمكنهم تدمير صواريخ العدو العابرة للقارات مباشرة فى صوامعهم، مما يثير التساؤل حول فعالية دفاع الناتو. جعل هذا النظام فلاديمير بوتين فخورًا بشكل خاص بحقيقة أنه «لا أحد يمتلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت» مثل بلاده.. فى السابق، طورت روسيا أيضًا صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات باسم Satan ٢ أو «RS -٢٨ Sarmat» وهو نوع متخفٍ جدًا والذى سيكون قادرًا على تدمير منطقة مثل فرنسا فى بضع ثوان.

بالفعل تستعد واشنطن لمواجهة مباشرة مع روسيا، وهذا واضح بشكل رسمى، كما يتضح من برنامج التدريبات"Defender ٢٠٢٠ - ديفندر ٢٠٢٠»، الذى كان يهدف إلى محاكاة هجوم على إحدى دول الناتو؛ لذلك من أجل الوصول لهذا الهدف حيث كان من المتوقع أن يبلغ تعداد هذا البرنامج للتدريب حوالى ٣٧٠٠٠ جندى، من بينهم ٢٠٠٠٠ أمريكى، بميزانية قدرها ٣١٥ مليون يورو، وهو رقم تم تخفيضه أخيرًا بشكل كبير بسبب الوباء (٦٠٠٠ جندى أمريكي). ومع ذلك، فإن هذا يسلط الضوء بوضوح على أهداف واشنطن: إظهار هيمنتها على أوروبا وتهديداتها لروسيا.

ومع ذلك، من خلال التركيز على «العدو الروسي»، يبدو أن الناتو ينسى الصين، التى تعتبر مع ذلك أكثر تهديدًا، على المدى الطويل، من وجهة نظر جغرافية حضارية واقتصادية واستراتيجية، أكثر من روسيا. القوات المسلحة الأمريكية قادرة على أن تتجاوز الصين فى غضون عقود قليلة فى حالة نشوب صراع فى المحيط الهادئ. هذا التخفيض تفضله الأولوية الأمريكية الممنوحة للشرق الأوسط وروسيا. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر معظم القواعد العسكرية الأمريكية فى غرب المحيط الهادئ إلى البنية التحتية الدفاعية وهى عرضة للخطر. أخيرًا، يجب ألا ننسى أن الصين النووية لديها أيضًا أكبر جيش فى العالم بأكثر من مليونى جندى عملياتى (و٨٠٠ ألف جندى احتياطي) وميزانية دفاعية تقارب ثلاثة أضعاف ميزانية روسيا (١٧٢ مليار يورو مقابل ٦٤). بالإضافة إلى ذلك، استثمرت بكثافة فى الصواريخ الباليستية عالية الدقة. حتى لو كانت القوة العسكرية الأمريكية لا تزال تتمتع بهامش أمان جيد، فى عالم سريع التغير للغاية، فيمكن أن يتغير ميزان القوى بطرق مدهشة. يضاف إلى ذلك حقيقة أن الصين تقوم أيضًا بتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت أو أدوات حرب الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعى، وهى منطقة كادت أن تصل فيها بالفعل تقريبًا إلى المساواة مع الولايات المتحدة وربما تجاوزت بالفعل مجال التكنولوجيا الرقمية المختصة بحسابات الفوارق الكمية والعددية بين القوتين.

استنتاج

ولا تتوقع روسيا عن التسلح والاستعدادات، مع إنكارها، كجزء من الاستعداد للمواجهة الكبرى التى ستكون مع الإمبراطورية الأمريكية الغربية التى تنوى الإطاحة بها منذ فترة طويلة، بدءًا من الانتعاش الرمزى واستراتيجية تايوان، والتى هى مجرد جزء من كل ذلك.. إنها بالفعل مسألة وقت والخطوة التالية أو بالأحرى الهدف الرئيسى هو استعادة السيطرة على بحر الصين وإبعاد الأنجلو ساكسون والغربيين من أقصى مناطق آسيا والمحيط الهادئ.







معلومات عن الكاتب

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «اتلانتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يستكمل، هنا، عرض تحليله حول سباق التسلح والانتشار النووى، والذى كان قد عرض الجزء الأول منه فى عدد الإثنين الماضى.



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