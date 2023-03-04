13 ألف هزة ارتدادية في تركيا بعد الزلزال المدمر

السبت 04/مارس/2023 - 08:18 م

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية «آفاد»، وقوع حوالي ١٣ ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ ٦ فبراير.

وأوضحت «آفاد» في تغريدة، اليوم السبت، أنها رصدت حدوث حوالي ١٣ ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من ٦ فبراير إلى ٤ مارس الحالي، في تركيا ومحيطها.

وكانت «آفاد» أعلنت في وقت سابق من أمس السبت أن ٣ زلازل ضربت ٣ ولايات في جنوب وجنوب شرق البلاد.

وقالت «آفاد» إن زلزالا بقوة ٤.٤ درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

كما ضرب زلزال بقوة ٤ درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، ووقع الزلزال الساعة ٠٦:٠٣ صباحا بالتوقيت المحلي، على عمق ٧.٢٣ كيلومتر، وضرب زلزال ثالث بقوة ٤.١ درجة فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد، ووقع الزلزال الساعة ٠٣:٢٠ بالتوقيت المحلي على عمق ٧ كيلومترات بحسب «آفاد».

وضرب زلزالان مدمران في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بقوة ٧.٧ درجة والثاني ٧.٦ درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وخلف الزلزالان أكثر من ٥٠ ألف قتيلا في سوريا وتركيا.

ووفقًا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من ١٧٣ ألف مبنى جراء الزلازل.

وإجمالًا، تضرر نحو ٢٠ مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو ٨.٨ مليون شخص.

