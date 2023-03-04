«جوتيريش»: الدول الغنية تخنق الفقيرة بفائدة جشعة

السبت 04/مارس/2023 - 08:18 م

حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من معدلات الفائدة المرتفعة التي تفرضها الدول الغنية على البلدان الفقيرة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة.

وقال «جوتيريش» في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي تستضيفه الدوحة، إن على الدول الثرية تقديم ٥٠٠ مليار دولار سنويًا لمساعدة تلك العالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.

وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة: «في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة».

وينعقد المؤتمر المعني بـ٤٦ دولة مصنّفة ضمن الأقل نموًا في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ ٢٠٢١ بسبب وباء كوفيد، لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظرًا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان، ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

في الوقت نفسه، قال وانج تشاو، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ١٤ لنواب الشعب الصيني، أمس السبت، إن الصين ليست أكبر دولة دائنة لأفريقيا.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن بيانات البنك الدولي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية لأفريقيا تأتي من مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأضاف «وانج»، أن الصين لطالما التزمت بمساعدة الدول الأفريقية على تخفيف أعباء ديونها، رافضًا الادعاء بأن الصين تخلق ما يُسمى فخاخ الديون في أفريقيا.

