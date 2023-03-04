الولايات المتحدة توافق على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا.. وزعيم فاجنر يعلن عن محاصرة القوات الروسية لباخموت

السبت 04/مارس/2023 - 04:20 م

يواصل وزراء مجموعة العشرين مناقشة الحرب في أوكرانيا، حيث أصدرت الدول الغربية وحلفاؤها إدانات لروسيا وحثوا الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.



الهند هي أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة التي امتنعت باستمرار عن إدانة روسيا بشكل قاطع، لكنها انضمت إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان في وصف التهديدات النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها غير مقبولة.

وحذر دبلوماسي روسي كبير في الأمم المتحدة من أن زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا قد يؤدي إلى صدام مفتوح بين القوى النووية.

في غضون ذلك، يتشكك الاستراتيجيون العسكريون بشكل متزايد في نجاح أوكرانيا في القتال الدامي للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية، التي دمرت الآن بالكامل.

وزعم زعيم فاجنر الروسية يفغيني بريجوزين أن القوات الروسية "حاصرت عمليا" باخموت.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته "تضغط" من أجل إطلاق سراح مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان من الحجز الروسي.

جاءت التعليقات السريعة من بايدن قبل أن يستقل مارين ون في البيت الأبيض ساوث لاون.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوم الخميس إن الولايات المتحدة تقدمت "باقتراح جاد" للإفراج عن ويلان.

وتم القبض على ويلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا في روسيا، في عام 2018 بتهمة العمل كجاسوس للولايات المتحدة.

في الوقت الذي تم اعتقاله فيه، كان ويلان يزور روسيا لحضور حفل زفاف، وفقًا لشقيقه ديفيد ويلان.

في أقل من 20 يومًا، من المقرر أن تنتهي صلاحية مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي صفقة تدعمها الأمم المتحدة تهدف إلى تخفيف الحصار البحري الروسي وإعادة فتح ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية.

ويجب تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود بأي ثمن. قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الغذاء العالمي لشبكة سي إن بي سي، إنه أمر بالغ الأهمية إذا أردنا إيقاف أزمة الغذاء العالمية التي نواجهها بالفعل من الخروج عن نطاق السيطرة.

وقال بيسلي، الذي أدار برنامج الغذاء العالمي لمدة ست سنوات قبل أن يتنحى أمس، إن العالم سيشهد "هجرة جماعية ومجاعة" إذا لم يتم تجديد الاتفاق.